Mezza Maratona di Scandicci, ultime ore per iscriversi

Ultime ore utili per iscriversi alla 19esima edizione della Mezza Maratona di Scandicci, la classica del calendario Uisp in programma domenica nella località fiorentina. L’attesa cresce di ora in ora: a 10 giorni dalla gara le iscrizioni erano già oltre 450 e considerando che mancano ancora i considerevoli elenchi delle società toscane, è facile presumere che verrà superato il limite di 650 partecipanti dello scorso anno. Un dato considerevole anche in base alle tante concomitanze in regione e nelle zone limitrofe.

Difficile fare una ricerca dei favoriti considerando che molti team devono ancora comunicare i loro convocati, ma certamente ci sono due nomi che spiccano dal contesto. Stiamo parlando di Samuele Oskar Cassi (Toscana Atl. Jolly) già terzo nel 2020 e di Filippo Bianchi, della società organizzatrice, che quest’anno ha già centrato con la vittoria 5 delle 6 gare alle quali ha partecipato.

La formula di gara non cambia rispetto al passato: i corridori si cimenteranno su un circuito cittadino, che toccherà tutti i punti salienti di Scandicci, della lunghezza di 10,5 km da ripetere due volte, con partenza e arrivo in Piazzale della Resistenza. Il programma podistico della giornata prevede anche la Scandicci Corre, non competitiva su un solo giro del tracciato. Lo start verrà dato alle ore 9:30 per entrambe le gare, mentre alle 9:35 scatterà la Passeggiata della Legalità, non agonistica di 5 km. Il ritiro di pettorali e pacchi gara sarà presso i tavoli della segreteria nel piazzale sabato dalle 11:00 alle 18:00 e domenica dalle 7:30 alle 9:00. Iscrizioni ancora aperte, al costo di 25 euro con scadenza prevista per giovedì.

Per informazioni Asd Il Ponte Scandicci, http://mezzamaratonascandicci.it/, iscrizioni@mezzamaratonascandicci.it

I provvedimenti al traffico

Divieto di transito nel centro di Scandicci nella mattina di domenica 19 febbraio 2023, durante lo svolgimento della Mezza Maratona e della Passeggiata della Legalità 2023 (dalle 9 fino alla conclusione dell’evento prevista per la fine della mattinata).

L’organizzazione della viabilità cittadina è studiata dall’ufficio Traffico del Comando di Polizia Municipale. Così come nelle precedenti edizioni della Mezza Maratona, anche quest’anno è fissata la chiusura del traffico, anche per i residenti.

Nell’orario della manifestazione il divieto è in vigore nell’area interna al perimetro delimitato dalle seguenti strade (le vie perimetrali restano aperte): piazza Marconi, via Dante, via Paoli, via Roma, via delle Cascine, via Fanfani, via dei Ciliegi, vie della Costituzione, Sette Regole, Bachelet, Codignola, Pisana nel tratto compreso tra le vie Codignola e Baccio da Montelupo e Baccio da Montelupo tra via Pisana e il fiume Greve; anche viale Moro sarà chiuso in direzione Scandicci, dall’incrocio con viuzzo del Roncolino.

A controllare le postazioni filtro e i circa ottanta incroci interni saranno oltre cento volontari dell’organizzazione. Durante la chiusura del centro sarà in ogni caso possibile raggiungere le farmacie di turno.