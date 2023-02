Primarie Pd, Bonaccini ha il migliore risultato toscano nei circoli dell'Empolese Valdelsa

Si sono concluse le assemblee di circolo del Partito Democratico negli 11 comuni della Federazione del Pd Empolese-Valdelsa, che hanno assegnato a Stefano Bonaccini il 63.57% (719 voti) contro il 31.12% per Elly Schlein (352 voti), il 4.51% per Gianni Cuperlo (51 voti), lo 0.80% (9 voti) per Paola De Micheli.

Si tratta del miglior risultato che la candidatura di Stefano Bonaccini ottiene tra gli iscritti del Partito Democratico in tutta la Toscana, dove la mozione del presidente della Regione Emilia-Romagna ha ottenuto complessivamente la maggioranza dei consensi tra gli iscritti.

In particolare, nel territorio dell’Empolese-Valdelsa sono 9 su 11 i comuni in cui Stefano Bonaccini ha ottenuto la maggioranza dei consensi: Fucecchio (77.27%), Gambassi Terme (73.33%), Capraia e Limite (72.97%), Montespertoli (71.26%), Vinci (70%), Montelupo Fiorentino (69.90%), Cerreto Guidi (61.33%), Empoli (60.32%), Castelfiorentino (59.60%).

I dati raccontano la realtà di un partito locale che si riconosce con entusiasmo e convinzione nella proposta politica di Stefano Bonaccini e che è in grado di mobilitarsi per affidargli la leadership del Partito Democratico.

"Il Pd dell’Empolese Valdelsa crede da sempre in una sinistra riformista, concreta e popolare, e gli iscritti del nostro territorio lo hanno ribadito chiaramente affidando a Stefano Bonaccini una maggioranza incontestabile, facendo registrare il miglior risultato di tutta la Toscana. È il segno di una candidatura radicata nelle idee e nei cuori non di una classe dirigente, ma di una comunità politica diffusa", commentano Marco Pierini, Valentina Russoniello e Irene Macchi, del coordinamento dell’Empolese-Valdelsa per Stefano Bonaccini.

"Ne siamo orgogliosi e ringraziamo per questo i comitati comunali che hanno lavorato incessantemente per raccontare le idee di Bonaccini. Le primarie aperte possono essere un’occasione di rigenerazione per il partito e per il centrosinistra, e per questo è fondamentale partecipare e venire a votare. Serve una leadership nazionale in grado di contrastare la destra e Bonaccini si è già rivelato capace di farlo, come ha dimostrato con la vittoria in Emilia-Romagna contro la Lega di Salvini. Per questa ragione invitiamo tutti alle primarie aperte di domenica 26: è un passaggio fondamentale nella vita democratica di questo paese e tutti possono prendervi parte".

Il 26 febbraio, inoltre, si vota anche per la scelta del segretario del Partito Democratico della Toscana. Una scelta, quella per il partito regionale, “che deve riflettere la voglia di un partito vicino ai territori e ai piccoli comuni, che dia una nuova visione regionale su sanità, infrastrutture e ambiente”, dichiarano i membri del coordinamento.

"Per questa ragione crediamo che la voglia di rinnovamento e cambiamento in questo partito sia ben rappresentata da Valentina Mercanti, che è un’outsider della politica regionale, consigliera regionale dal 2020 e nativa Pd" concludono. Le primarie saranno allestite in tutti i comuni dell’Empolese-Valdelsa e i seggi saranno aperti dalle 8:00 alle 20:00. Tutti possono votare, non soltanto gli iscritti al Partito Democratico.

Per queste ragioni il Coordinamento dell’Empolese-Valdelsa per Stefano Bonaccini sta organizzando delle iniziative su tutto il territorio: giovedì 16 febbraio alla sala Gabriello Bertini di San Miniato Basso con i sindaci e gli amministratori locali del territorio e Valentina Mercanti; sabato 18 febbraio allo spazio circolo “Il Progresso” di Caselfiorentino con Alessio Falorni; lunedì 20 febbraio alla casa del popolo di Limite sull’Arno con Matteo Orfini e Dario Parrini; mercoledì 22 febbraio con Valentina Mercanti al volantinaggio del comitato fucecchiese presso la Coop di Fucecchio. Contestualmente, i comitati locali saranno presenti nei principali mercati del territorio con banchini dedicati al volantinaggio.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Coordinamento d’area all’indirizzo e-mail bonacciniempolesevaldelsa@gmail.com

Fonte: Comitato Bonaccini per l'Empolese Valdelsa