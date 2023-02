Rapinata una 36enne straniera alle 5 del mattino di ieri alla fermata della tramvia Paolo Uccello di Firenze. Due persone l'hanno bloccata una volta scesa dal mezzo e le hanno preso cellulare e una carta prepagata, per poi darsi alla fuga. La donna non è rimasta ferita, era stata bloccata da dietro da uno dei due. I carabinieri stanno indagando, utilizzando anche le immagini di videosorveglianza disponibili in zona.