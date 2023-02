Spacca il vetro della porta del bus per evitare il controllore

Lo scorso venerdì, 10 febbraio 2023, un passeggero di un bus Autolinee Toscane, per evitare il controllo del titolo di viaggio, ha sfondato la porta posteriore dandosi alla fuga.

Questi i fatti: verso le ore 20;16 nei pressi della fermata Santa Bibiana in località Pisa, sul bus della Linea 2 sono saliti i verificatori della azienda Holacheck (la ditta che svolge i controlli sui bus per conto di Autolinee Toscane) per effettuare un controllo. A bordo era presente un unico passeggero. L’autista aveva aperto la porta anteriore, ma l’utente, per sfuggire al controllo, aveva raggiunto la porta posteriore, in un primo momento tentando di aprirla manualmente per poi prendere a calci al vetro fino a frantumarlo.

Una volta aperta la porta posteriore l'uomo è riuscito a scappare, facendo perdere le proprie tracce.