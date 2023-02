Sullo scooter rubato senza casco, causano incidente e scappano

La fuga in scooter lontano dalla polizia di Pisa è terminata con un incidente all'altezza della rotonda per il ponte delle Bocchette. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio, la pattuglia della polizia è stata allertata perché il passeggero era senza casco. Lo scontro è avvenuto con un altro scooter e un'auto. I fuggitivi sono riusciti a scappare nella vegetazione. La municipale è intervenuta per i rilievi. L'altro conducente del motorino si è fratturato la mano destra. Lo scooter rimasto dopo la fuga dei due è risultato rubato alla stazione di San Giuliano Terme ma i proprietari non se n'erano accorti.