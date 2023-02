Volley in Maschera, in 150 per le minipartite a Santa Croce

Grande successo di partecipazione e “feedback” per la manifestazione “Volley in Maschera”, organizzata domenica dai Lupi S. Croce, in concomitanza con il Carnevale Santacrocese. Gli ampi spazi del PalaParenti sono stati riempiti da tantissimi bambine e bambini, circa 150, colorati, truccati o mascherati.

Una folla entusiasta e appassionata che ha giocato minipartite a tempo nei 7 campi allestiti dal gruppo di lavoro formato dalla Società e coordinato dal D.G. Dario Da Roit, per un giorno anche speaker ufficiale.

Le squadre sono state divise in S3 I livello e S3 II livello, con regole diversificate. Responsabili tecnico-organizzativi della manifestazione: Paola Puccioni e Michele Bulleri.

Le 33 squadre iscritte hanno fatto riferimento alle seguenti società: Cascine Volley, Folgore San Miniato, Migliarino Volley, Monte Serra, Orentano, Tomei Livorno, Turris Pisa. Oltre, naturalmente, ai padroni di casa biancorossi, ai mitici Lupetti e alle mitiche Lupette, gestite dai tecnici Pieraccioni, Minicozzi, e Frangioni (quest’ultimo in sostituzione di Folegnani, impegnata a Livorno con U12 maschile).

Tanti i messaggi di ringraziamento e supporto, sia da parte delle società stesse che di singole famiglie o genitori. Lupi S. Croce ha anche messo a disposizione la possibilità di rimanere a pranzo per chi lo desiderasse.

La Società, esprimendo grande soddisfazione per la riuscita della manifestazione, vuole ringraziare tutti i tecnici, i dirigenti, e i collaboratori, che si sono impegnati nei giorni precedenti, durante, e dopo. “Volley in Maschera” dovrà diventare un appuntamento fisso e crescere ancora: quest’anno sono state messe delle basi importanti.

Fonte: Lupi Santa Croce