Ambiente, gli studenti XXV aprile di Pontedera realizzano un "Green Goal"

Bella iniziativa con i giovani studenti delle classi seconda C e seconda D del Liceo scientifico XXV aprile di Pontedera, per un progetto promosso dalla Lega Pro e dall'Università Luiss di Roma, legato al fair play sportivo e alle buone pratiche. Il progetto si chiama "I semi dell'etica" e si articola in vari momenti, con molte scuole d'Italia che vi partecipano determinando anche una sorta di graduatoria finale.

Un programma che ha trovato la sua attuazione anche con una pulizia di aree verdi, in particolare quelle sportive, che si è svolta nella giornata di ieri. L'articolazione dei "Semi dell'etica", in questo caso, si chiama "Green Goal" perchè i ragazzi sono chiamati a intervenire proprio su zone vocate allo sport.

Nello specifico, i giovani studenti hanno svolto l'attività al Parco dei Salici e all'interno dell' area verde del Liceo XXV aprile e dell'Itis Marconi, raccogliendo i rifiuti trovati a terra. L'iniziativa si è svolta in collaborazione con il Comune di Pontedera, con la presenza sul posto dell'assessore all'ambiente Mattia Belli.

