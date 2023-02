Primarie Pd, nei circoli di Pistoia e provincia vince Schlein

Si sono conclusi domenica sera i congressi di circolo, riservati agli iscritti, per l’elezione del Segretario nazionale del Partito Democratico. Nella provincia di Pistoia hanno partecipato al voto 1285 persone, pari a oltre il 70% degli iscritti. I risultati sono i seguenti:

Elly Schlein 711 voti (56,2%)

Stefano Bonaccini 470 (37,2%)

Gianni Cuperlo 74 (5,8%)

Paola De Micheli 10 (0,8%)

Bianche/Nulle 20

Bonaccini riesce a vincere nei circoli di Ponte Buggianese Montale, Chiesina Uzzanese, Buggiano, Monsummano Terme. Vittoria 'bulgara' per Schlein a Pescia, dove ottiene il 91,3%, o a Lamporecchio, con il 77%. Nel capoluogo di provincia Pistoia, Schlein si accomoda su un 49,9%.

“L’alta affluenza è la dimostrazione che il Partito Democratico è protagonista e che i nostri iscritti hanno voglia di partecipare, di impegnarsi per costruire una sinistra forte e in grado di governare - commenta il Segretario provinciale Pier Luigi Galligani - il prossimo appuntamento è quello delle primarie del 26 febbraio quando tutti gli elettori, compresi i non iscritti, potranno recarsi alle urne e votare per i nuovi Segretari a livello nazionale e regionale. Voglio rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i militanti e ai volontari che hanno reso possibile lo svolgimento dei congressi e saranno in prima fila anche per le primarie. Un grande esercizio di democrazia del quale non c’è traccia in nessun altro partito”.