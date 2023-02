Alfio Nicotra alla tenda di Empoli per la Pace

Il giornalista e pacifista Alfio Nicotra sarà ospite alla Tenda della Pace di piazza della Vittoria venerdì 17 alle 18

Una nuova iniziativa del Comitato Empoli per la Pace che punta a tenere accesi i riflettori sulla necessità di un percorso di pace per risolvere il conflitto russo-ucraino.

Venerdì 17 alla tenda della Pace (presidiata ogni giorno dai cittadini, dalle 18 alle 19) sarà presente Alfio Nicotra, giornalista e co-presidente di “Un ponte per…”.

Nicotra, impegnato da sempre nel movimento pacifista, da sempre unisce il suo impegno per la pace al mestiere di giornalista, cosa che lo ha portato spesso nei luoghi del conflitto. A Empoli, dove sarà a disposizione dei cittadini che vorranno incontrarlo, illustrerà il progetto “Tavole di Pace”.

Di che si tratta? “Tavole di Pace” è una serie di iniziative di sensibilizzazione e di raccolta fondi realizzate in tutta Italia da volontari/e e associazioni per sostenere la campagna di Un Ponte Per “Ucraina. Proteggi gli obiettori, sostieni i costruttori di pace”.

“Stiamo lavorando per rafforzare la difesa legale agli obiettori di coscienza che rifiutano di uccidere e stanno lottando per sottrarsi all’arruolamento ma per questo rischiano la vita e la libertà. Allo stesso tempo, stiamo garantendo formazione, mezzi tecnici e supporto psicologico ad attivisti, giovani studenti e studentesse, volontari, insegnanti, piccoli gruppi che promuovono la coesione sociale in Ucraina o hanno scelto la resistenza civile all’occupazione russa”, spiegano gli organizzatori della campagna.

Il Comitato Empoli per la Pace, da quando nel febbraio scorso è iniziato il conflitto in Ucraina ha cercato di coinvolgere l’opinione pubblica con diverse iniziative. Prima lanciando una petizione, poi con l’organizzazione di una Notte per la Pace nella quale si è affrontata la questione del conflitto con esperti. E, da quasi sette mesi con l’iniziativa della Tenda della pace, presidiata, ogni giorno, dai cittadini, nella centralissima piazza della Vittoria.

La richiesta del Comitato Empoli per la Pace alle istituzioni nazionali e internazionali è chiara:

- che si fermi l’invio delle armi, sempre più potenti e letali, per riaprire lo spazio della diplomazia

- Di investire tutte le energie possibili in uno sforzo diplomatico che possa avvicinare le forze in conflitto: un’attività diplomatica e di dialogo che oggi può apparire difficile ma che, ne siamo certi, sia l’unica che può portare a una ricomposizione del conflitto

- Di coinvolgere in questa attività le più importanti istituzioni internazionale

- Di fermare la corsa al riarmo

- Di portare avanti con forza il percorso per l’eliminazione delle armi nucleari che rappresentano il pericolo più grande per la sopravvivenza dell’umanità. In questo senso l’Italia dovrebbe ratificare il trattato di proibizione delle armi nucleari.

Fonte: Empoli per la pace