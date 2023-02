Da Cerofolini un'opera d'arte per il Centro Donna Lilith Empoli

Un bel regalo alla sede del Centro Aiuto Donna Lilith di Empoli è stato fatto da Mario Cerofolini, titolare della conosciuta ditta empolese, sensibile come sempre ai temi della cultura e della solidarietà: una bella opera della pittrice Bruna Scali.

Infatti in occasione del convegno agli Agostiniani "Donne al centro", la Scali aveva fatto un ritratto collettivo di tredici donne di spicco italiane in ogni campo: Liliana Segre, Nilde Iotti, Sibilla Alerano, Maria Montessori, Margherita Hack, Samanta Cristoforetti, Federica Pellegrini, Rita Levi-Montalcini, Rita Atria, Franca Viola, Anna Magnani, Oriana Fallaci, Raffaella Carrà. Un gruppo incorniciato da un bel nastro tricolore!

L'opera era stata apprezzata anche dalla ex-presidente della Camera Laura Boldrini.

Per questo il dipinto ora arreda l'ingresso del Centro Donna presso le Pubbliche Assistenze di Empoli, come benvenuto ed esempio di come le donne debbano sentirsi orgogliose del loro ruolo nel contribuire da protagoniste alla vita della nazione.

Qui giungono donne comuni con gravi difficoltà, con storie a volte terribili, come ci ricorda la coordinatrice del Centro Lilit Maya Albano. Un segno di speranza per loro sarà essere accolte da queste donne note, intorno a Liliana Segre.

In particolare è da notare fra loro la presenza di Franca Viola che nel 1976, dopo essere stata rapita, rifiutò il matrimonio riparatore, e di Rita Atria che contestò la propria famiglia mafiosa e divenne collaboratrice di giustizia del giudice Borsellino, ma si suicidò disperata per la sua morte.

Esempi di coraggio, di perseveranza nel lavoro, di riscatto.

La consegna dell'opera d'arte è avvenuta alla presenza, oltre della Coordinatrice Maya Albano, della Presidente delle Pubbliche Assistenze di Empoli Eleonora Galerini, della sua vicepresidente Emma Stefanelli, di Lorella Giglioli psicoterapeuta del Centro Lilith e presidente della Fondazione Pubbliche Assistenze e naturalmente della pittrice Bruna Scali e dell'imprenditore Mario Cerofolini