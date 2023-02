"La luna è azzurra" compie 40 anni e lancia un concorso letterario

Per celebrare i 40 anni de "La luna è azzurra", il festival del teatro di figura di San Miniato che quest'anno si svolgerà il 30 giugno, 1 e 2 luglio, il Comune di San Miniato, insieme a TerzoStudio, ha organizzato il concorso letterario, "Una fiaba che dura da 40 anni", per selezionare la storia da inserire nel libro che verrà pubblicato a giugno e distribuito all'interno del festival. "Quest'anno ricorre un anniversario molto speciale, quattro decenni per un festival come questo, sono un tempo lunghissimo, che denota quanto 'La luna è azzurra' sia un appuntamento fondamentale dell'estate sanminiatese, che nel tempo è cresciuto - spiega l'assessore alla cultura Loredano Arzilli -. Per festeggiare questa ricorrenza, l'amministrazione comunale ha deciso di realizzare un libro dove, attraverso le immagini delle edizioni passate e le locandine che ogni anno vengono disegnate appositamente per l'edizione nuova, si ripercorra questa lunga storia d'amore tra il festival del teatro di figura e la nostra Città. Accanto a questo, ci è venuta l'idea di realizzare un concorso letterario aperto a tutti, per selezionare una fiaba da inserire nel libro, una storia inedita che deve avere come tema centrale 'La luna è azzurra'".

Tutti possono partecipare al concorso, senza distinzione o limiti di età, purché la fiaba sia inedita, non contenga linguaggio volgare e sia conforme al tema de "La luna è azzurra". Le domande devono essere presentate entro il 5 maggio 2023 e possono essere consegnate all'URP, tramite raccomandata, PEC oppure mail (cultura@comune.san-miniato.pi.it). La modulistica è reperibile sul sito www.comune.san-miniato.pi.it.

"Le fiabe saranno valutate da una commissione che avrà il compito di selezionare il lavoro più aderente al tema e, come premio, ci sarà appunto la pubblicazione nel libro che realizzeremo a giugno, in occasione del festival. Questo volume è un regalo che vogliamo fare alle famiglie, perché la fiaba è in grado di unire coinvolgendo grandi e piccoli; ma può diventare anche uno strumento per la didattica, utile alle scuole, con cui speriamo di poter coinvolgere e trasportare nel mondo del teatro di figura il maggior numero possibile di persone - conclude l'assessore -. Il festival del teatro di figura è uno degli eventi più longevi che abbiamo sul territorio, una scommessa fatta molto tempo fa che oggi si è dimostrata una grande vittoria. Attraverso il concorso vogliamo rendere attivi e partecipi quei tanti spettatori che ogni sera affollano il centro storico per assistere alla magia di un mondo incantato popolato da maschere, pupazzi e marionette, che solo 'La luna è azzurra' sa regalare".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa