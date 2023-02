Lega in piazza a Fucecchio: "Petizione contro la Taric a quota 400 firme"

"I risultati delle recenti Elezioni regionali in Lombardia, dove la Lega ha tenuto (come del resto, nel Lazio) e aumenta di circa 4 punti percentuale (17,06%), rispetto alle Politiche del settembre dello scorso anno, senza considerare, l'oltre 6% della lista del Presidente Fontana, ci hanno dato nuova energia e stimoli, in vista delle Amministrative del prossimo anno e noi, soprattutto a Fucecchio, non abbiamo mai mollato e cercato di mantenere sempre un contatto diretto con la cittadinanza", così si esprime Marco Cordone, Segretario della Lega a Fucecchio e Consigliere comunale che continua: "Con una grande volontà di fare qualcosa di importante per le nostre Comunità, abbiamo allestito ieri 15 febbraio nella città del Padule, un gazebo, dove la cittadinanza ha potuto confrontarsi con noi.

Al gazebo è stata firmata la petizione contro la Taric che ha raggiunto quota 400 sottoscrittori in presenza, e si è parlato dei problemi, sia piccoli che grandi, che interessano il territorio della nostra Comunità, come: l'area a verde attrezzato di via Foscolo dove i giochi per bambini sono maltenuti e rotti, probabilmente anche vandalizzati e sono diventati pericolosi per chi li usa; la viabilità e la manutenzione stradale compreso le problematiche legate ai T Red installati a supporto di tanti semafori di Fucecchio; la Sicurezza con il contrasto costante allla criminalità e allo spaccio della droga e dulcis in fundo, la nuova stangata sulla casa, approvata in Commissione Industria al Parlamento europeo col voto favorevole del PD ed il voto contrario della Lega e del Centrodestra, per cui il Gruppo consiliare della Lega Salvini - Fucecchio ha presentato un Ordine del Giorno intitolato 'Contrasto alla direttiva dell'Unione Europea di obbligo di Prestazione energetica E entro il 2030, per tutti gli immobili residenziali' che si rivela un evidente attacco all'Economia e al patrimonio edilizio dell'Italia intera, uno degli Stati fondatori delle moderne Istituzioni europee (a Roma nel 1957) e faccio queste affermazioni da europeista convinto".

Fonte: Lega per Salvini Premier - Sezione di Fucecchio