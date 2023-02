Nuova tariffa dei rifiuti, primo appuntamento con la cittadinanza a Fucecchio

E' stato fissato per lunedì prossimo 20 febbraio alle ore 21,30, presso il centro di aggregazione La Calamita in piazza Salvo D'Acquisto, il primo di una serie di incontri previsti sul territorio comunale di Fucecchio per informare i cittadini sul nuovo sistema tariffario dei rifiuti.

Fortemente voluti dall'amministrazione comunale, gli appuntamenti hanno l'obiettivo di fornire le corrette informazioni ai cittadini a seguito dell'introduzione della tariffa corrispettiva in luogo del precedente sistema di calcolo. I funzionari di Alia Servizi Ambientali saranno a disposizione della cittadinanza per fornire tutte le informazioni necessarie.