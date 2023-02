Buongiorno oggi ringrazio Noemi per questa ricetta semplice e veloce da realizzare, il risultato sarà un piatto gustoso e profumato grazie al limone.

Come mi ha detto Noemi è un piatto salva pranzo o cena che ha soddisfatto il palato dei suoi famigliari.

Spesso non importa fare ricette elaborate ma la semplicità con buoni e pochi elementi dimostra come si può ricavare un piatto goloso e saporito con un po' di fantasia.

Spaghetti in salsa di acciughe e limone

Ingredienti per 4 persone

360 gr di spaghetti

10 filetti di acciughe

3 cipolle bianche

180 ml di vino bianco

La scorza di ½ limone non trattato

Olio d’oliva extravergine

Sale

Preparazione

Affettate molto sottilmente le cipolle e stufatele per 5 minuti con un filo d’olio in un tegame con un coperchio, unendo poca acqua se occorre. Aggiungete 6 filetti di acciughe a pezzetti e fatele sciogliere dolcemente per 3/5 minuti. Versate il vino bianco, coprite abbassate la fiamma e cuocete mescolando spesso, fino ad ottenere una salsa cremosa e omogenea. Lessate gli spaghetti in acqua non troppo salata, scolateli al dente e trasferiteli nel tegame con la salsa. Unite metà della scorza di limone grattugiata e mantecate. Completate ogni piatto con un’acciugha intera o a pezzetti e il resto della scorza di limone.

Noemi

