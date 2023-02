Giovani promesse da Toscana Atletica Empoli, piovono medaglie

Medaglia di bronzo al campionato italiano individuale indoor per Ginevra Drovandi della Toscana Atletica Empoli. Domenica 12 Febbraio ad Ancona, l’atleta del team empolese ha infatti raggiunto il terzo posto nel salto in alto allieve con la misura di 1,67, ad appena 2 cm dal primo posto. Un altro bel risultato di Ginevra è stato il 17esimo posto nei 60hs con il tempo di 9.15.

Anche a livello regionale, a Lucca, sempre Domenica 12 Febbraio, nei campionati regionali individuali valevoli anche come seconda fase del CDS di Cross, non sono mancati i risultati importanti: tra le allieve vittoria individuale per Giulia Bernini nei 4 km con il tempo di 14:32 e di società grazie anche alle prestazioni di Francesca Falasconi, Giulia Giunti e Viola Menichetti. Vittoria anche per Greta Settino tra le Promesse negli 8 km, con il tempo di 29:50.