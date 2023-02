Vent'anni di Vincanto, Empoli festeggia con un grande concerto

Sabato 4 marzo il Palazzo delle Esposizioni di Empoli ospiterà un evento eccezionale: una grande festa dedicata al canto popolare di tradizione orale, con ospiti da tutta Italia. L'occasione sono i venti anni del gruppo folk locale Vincanto, molto conosciuto sul territorio e composto da Ilaria Savini, Alessandro Cei e Simone Faraoni.

Il programma prevedere alcuni laboratori durante la mattina, tenuti da Francesca Breschi, affermata cantante e didatta toscana, Nora Tigges, esponente della musica popolare romana, e l'etnomusicolo lombardo Maurizio Corda.

Dalle 14,30 alle 23 un concerto non stop con più di trenta interventi. Oltre ai Vincanto, parteciperanno: Alessandro Giobbi, Alessio Lega, Alicanti, Andrea Giuntini, Bizantina, Bruno e Marina da Parma, Chiara Riondino, Collettivo Blu, Co.Re., Dododùo, First Harmony, i Giorni Cantati da Piadena, le Musiquorum, Lisetta Luchini, Maria Piscopo e Francesco Salvadore, Marco Azzurrini, Marco Rovelli, Mili Mili, il coro popolare Mirincoro, le Mnemosine, Zenìa da Roma, Or'coro, Pane e Guerra da Bergamo, Ribelli in cor, Rocco Giorgi, Union des Amis Chanteurs da Torino, Vociperaria, l'Istituto Ernesto de Martino. L’evento è organizzato dall'associazione Canto rovesciato, in compartecipazione con CESVOT e in collaborazione con ARCI-Empolese Valdelsa e associazione Prima Materia. Con il patrocinio e il supporto del Comune di Empoli.

Si prevede uno spuntino a pranzo e una cena a buffet a cura del bio-catering “Zenzero”, per i quali si richiede la prenotazione entro il 19 febbraio.

Tutti i dettagli dell'evento alla pagina dedicata: www.vincantomusica.it/events/ventanni-di-vincanto

Info e prenotazioni a info@cantorovesciato.it o al 349-8163917