Abc, ufficiale: torna Delli Carri

“Certi amori non finiscono”, è proprio vero. Dopo qualche mese lontano dal parquet, Giuliano Delli Carri è pronto a tornare in campo per sostenere la causa dell’Abc Solettificio Manetti. Un rinforzo considerevole per coach Walter Angiolini, ma anche un punto di riferimento per l’intero movimento cestistico gialloblu, che ritrova una vera e propria bandiera. Dopo la decisione di lasciare il basket giocato alla fine della passata stagione per motivi familiari e lavorativi, adesso ‘Gigi’ ha deciso di tornare a vestire la maglia n.37 per portare fisicità ed esperienza nel pitturato castellano. Un innesto importante sia dentro che fuori dal campo, e che permetterà a coach Angiolini di avere a disposizione tre over da poter girare e all’occorrenza intercambiare.

“Felice di tornare in campo – sono le prime parole di Giuliano – dopo aver seguito fino ad oggi la squadra fuori dal parquet, mi metto a disposizione di un gruppo solido e compatto per dare il mio contributo alla causa gialloblu. Sarà una seconda parte di stagione molto impegnativa sotto ogni punto di vista ma daremo il massimo per cercare di raggiungere gli obiettivi della società”.

Ala classe ’89, prodotto del vivaio Virtus Siena, nel 2009 ha esordito in serie B proprio in maglia Abc. Da lì è iniziata una carriera al piano di sopra che lo ha condotto prima a Ruvo di Puglia poi a Rieti, Osimo ed infine a Empoli, fino al ritorno a Castelfiorentino nel 2014 per vestire quei colori che non ha più abbandonato.

Fonte: Abc - Ufficio stampa