Addio Fantasmi, Bonaiuto e Cervi a Fucecchio per Sipario Blu

Al Nuovo Teatro Pacini nell’ambito dell’ottava edizione della stagione di prosa, SIPARIO BLU, tradizione e innovazione, organizzata dal Teatrino dei Fondi, sabato 25 febbraio alle ore 21:30 Anna Bonaiuto e Valentina Cervi vanno in scena con "Addio Fantasmi", tratto dall’omonimo romanzo di Nadia Terranova.

La compagnia Fanny & Alexander, dopo L’Amica geniale porta in scena il romanzo Addio fantasmi di Nadia Terranova, finalista al premio strega 2019, una produzione Ravenna Festival E Production Fanny & Alexander, Infinito produzioni, progetto Goldstein e Argot produzione.

Il romanzo è la storia di una donna, Ida Laquidara, alle prese con il vuoto di un’assenza: il padre, un giorno, quando lei era bambina, è uscito di casa per non tornare più. Molti anni dopo Ida, che ora vive a Roma, viene richiamata all’improvviso dalla madre a Messina, la sua città natale: la donna deve ristrutturare la casa di famiglia, che vuole mettere in vendita e ha bisogno del suo aiuto. Quel viaggio riporterà in vita tutti i suoi fantasmi, in un crescendo di inquietudini alimentate dal rapporto irrisolto con la madre.

La stagione teatrale è organizzata dal Teatrino dei Fondi, con la direzione artistica di Enrico Falaschi, con il sostegno del Comune di Fucecchio, della Regione Toscana e del Ministero della Cultura, della Città Metropolitana di Firenze, della Fondazione CR Firenze e di Unicoop Firenze. È una delle proposte del ventaglio di offerte culturali del Teatro Pacini: uno spazio di confronto e di condivisione.

Il Teatrino dei Fondi è tra i selezionati per il Corcorso Art Bonus 2023. Gli utenti che accederanno alla pagine web potranno votare con un semplice cliccando sul progetto: https://bit.ly/3WZxiQj

NUOVO TEATRO PACINI

Piazza Montanelli Snc, Fucecchio

INGRESSI

Biglietto singolo settore 1

intero 22 € | ridotto soci Unicoop Firenze 20 €

Biglietto singolo settore 2

intero 18 €| ridotto Soci Unicoop Firenze 16 €