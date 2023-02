Da giorni lancia pietre, rapina e minaccia: finalmente arrestato a Firenze

Alle 6 di questa mattina i carabinieri di Firenze hanno arrestato per furto aggravato e tentata rapina continuata il 28enne pakistano che da due giorni è andato in escandescenza varie volte.

Questo l'elenco degli episodi criminosi:

- 15.02.2023 ore 08.05, via Fratelli Rosselli, lanciava pietre, intervento della Polizia di Stato;

- 15.02.2023 ore 12.15, piazza Duomo, si arrampicava sui monumenti, intervento dei carabinieri Nucleo Radiomobile;

- 16.02.2023 ore 10.30 presso l’Ospedale Santa Maria Annunziata, danneggiava un monitor della sala d’attesa del pronto soccorso e procurato lesioni ad un’infermiera; per tale motivo è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri della Stazione di Galluzzo per violenza e minaccia a incaricato di pubblico servizio, danneggiamento e violazione del testo unico in materia di immigrazione;

- 17.02.2023 ore 03.30, via degli Olmi, ha danneggiato un furgone lanciando una pietra; per tale motivo è stato deferito in stato di libertà dai Carabinieri della Stazione di Bagno a Ripoli per danneggiamento e lancio di oggetti pericolosi.

Stamattina invece l'uomo ha spaccato il vetro di un'auto in sosta e ha portato via 3 paia di occhiali, un tablet e un pannello solare, in più ha tentato di rapinare il proprietario di una pasticceria. Con in mano un mattone in mano ha minacciato di danneggiare la sua auto se non avesse avuto 20 euro. I carabinieri lo hanno beccato e arrestato nei pressi dell'esercizio commerciale. Ora si trova nel carcere di Sollicciano.