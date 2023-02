Aurora Montaione, ingresso omaggio allo stadio in memoria di Daniele Fornai

Montaione è ancora in lutto per la scomparsa di Daniele Fornai, avvenuta qualche giorno fa. Grande appassionato di calcio e molto legato alla società calcistica del borgo, sarà ricordato in una maniera speciale proprio dall'Aurora Montaione.

Domenica alle 15 allo stadio di casa gli arancioblu giocheranno contro il Fucecchio. L'ingresso sarà gratuito per tutto il pubblico, proprio in memoria di Daniele Fornai.

Scrive l'Aurora Montaione:"La Società renderà l’ingresso allo stadio gratuito, a tutti quanti gli spettatori, dedicando la giornata al nostro Daniele Fornai e per omaggiarlo di un ultimo corale e caloroso saluto. Per questo motivo, la squadra chiama a raccolta tutti gli amici, parenti, tifosi e famiglie della comunità Montaionese, e vi invita allo stadio a partecipare in numerosi all’evento e all’iniziativa".