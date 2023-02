Scontri con la polizia, tifosi della Fiorentina arrestati in Portogallo

Sono sei i tifosi della Fiorentina arrestati a Braga, in Portogallo. Prima della partita di Conference League col Braga vinta 4-0 alcuni fan viola sono stati protagonisti di scontri con la polizia locale. Sembra che i tifosi non abbiano seguito le indicazioni date dalla polizia per l'accesso allo stadio, un fumogeno acceso avrebbe scatenato una serie di scontri.

Stando a Fuori dal Coro, organo Facebook della Curva Fiesole, sono sei i tifosi arrestati a Braga. Nella notte, inoltre, ai cancelli dello stadio Franchi di Firenze, gli ultras della Fiesole hanno appeso uno striscione con la scritta “Liberate i nostri fratelli”.

Intanto è partita anche una raccolta fondi online. "Sei dei nostri ragazzi si trovano in questo momento in stato di arresto a Braga. Questa mattina verranno processati per direttissima e le ingenti spese legali ci vedono costretti a chiedere una mano a tutti. Dopo i vili attacchi della polizia al corteo diretto allo stadio, colpendo chiunque indistintamente, non possiamo cedere di un millimetro neanche sul campo giudiziario: ogni cifra donata sarà utilizzata per le spese legali, ogni vostro contributo sarà fondamentale" si legge in questo post con le coordinate bancarie.