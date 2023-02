Ciao Darwin torna in tv, partecipa ai casting a Firenze

Ciao Darwin casting a Firenze, ecco come candidarsi

Volete partecipare alla nuova edizione di “Ciao Darwin”, lo show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti? Il casting fa tappa a Firenze il 9 marzo 2023.

La redazione di “Ciao Darwin” cerca persone (donne e uomini) che abbiano almeno una di queste caratteristiche:

- Altruisti (volontariato e non profit)

- Spirituali

- Persone di Fede

- Pigri

- Cantanti e musicisti melodici in lingua italiana

- Appassionati dell’occulto, del paranormale e dell’esoterismo

- Mamme over 40

- Modelle e Modelli

- Lavoratori del primo e secondo settore

- Lavoratori e avventori del mondo della ristorazione tradizionale e popolare

- Traditi in amore

- Taglie forti

- Anticonformisti

- Universo New Age

Per partecipare al casting (solo maggiorenni) potete inviare una email a m.lanza@sdl2005.it con i vostri dati anagrafici, il vostro recapito telefonico ed una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv).