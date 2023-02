Compie 101 anni Enio Salvadori, ex internato e giudice di gare ippiche

Festeggia 101 anni Enio Salvadori, nato il 17 febbraio del 1922. Enio ha avuto una vita ricca di interessi, ha svolto diverse attività lavorative e il suo impegno in politica lo ha portato ad essere conosciuto e apprezzato in seno alla comunità cittadina.

Giovane studente universitario di lettere antiche, dovette interrompere gli studi per andare in guerra. Dopo l’armistizio del ‘43 fu catturato dai tedeschi e internato in un campo di concentramento in Austria, da cui riuscì a fuggire dopo due anni di dura prigionia. Poté così ricongiungersi con la famiglia sfollata a Campiglia Marittima, dove conobbe Liliana Pugli, con la quale avrebbe condiviso 72 anni di matrimonio, da cui sono nate 4 figlie femmine e un maschio.

È stato impiegato all’Ufficio del Lavoro, alle Case Popolari, e ha girato tutti gli ippodromi italiani come giudice di gara, senza smettere di coltivare la sua passione per il greco e il latino. Come cattolico impegnato in politica è stato un esponente di spicco prima della Democrazia Cristiana poi della Margherita. Il suo fondo archivistico raccolto insieme alla moglie e curato da Istoreco comprende oltre ventimila lettere e il diario del campo di prigionia.

Nonno Enio conduce una vita molto serena, spesso allietata dalla presenza degli 8 nipoti e dei 7 pronipoti.

A lui vanno gli auguri del sindaco Luca Salvetti a nome della città.

