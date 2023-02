Dall'Urbanina alle auto elettriche, serata nella storia per il Rotary del Cuoio

Una serata all'insegna dei ricordi e dell'innovazione tecnologica quella che si è tenuta nel corso di una conviviale del Rotary Club Santa Croce Montopoli Comprensorio presieduto da Giorgio Bosco al ristorante il Cavaliere località Le Vedute.

L'associazione Urbanina con don Andrea Cristiani, Alessandro Valiani, Antonello Biscini ha riempito la serata raccontando la storia della prima auto elettrica negli anni 60 del secolo scorso. Don Andrea Cristiani ha magnificamente ricordato suo padre Narciso Cristiani che fù l'ispiratore ed il costruttore dell'Urbanina progettandone vari tipi di esemplari legati alle stagioni ed al numero di passeggeri. L'altro "visionario" dell'epoca insieme al Cristiani fù il marchese Pier Girolamo Bargagli, finanziatore del progetto e della catena di montaggio ottenuta nella Limonaia della villa di Poggio Adorno nella quale nacque la prima auto elettrica che doveva essere pulita, tranquilla, non inquinante, economica e parcheggiabile al massimo consentito.

Alessandro Valiani, ha messo in evidenza come quel progetto sia oggi attuale considerando che l'Industria Automobilistica sta viaggiando a vele spiegate verso la mobilità elettrica, anche in funzione della sostenibilità ambientale con zero emissioni di CO2.

Antonello Biscini parlando dell'Italia del boom economico ha fatto rivivere gli anni '60 a tutti i presenti proiettando filmati ed anche Cinegiornali dell'epoca nei quali si parlava dell'Urbanina di Santa Croce sull'Arno.

Sicuramente questa piccola auto cosi innovativa è entrata di diritto nella storia mondiale della mobilità elettrica proiettando nel futuro un emozionante e concreta ricerca tecnologica del passato. La serata si è conclusa con la nomina di Don Andrea Cristiani, già Presidente dell'Associazione Urbanina e dello Shalom, a socio onorario del Rotary Club.

Fonte: Rotary Club Santa Croce sull'Arno Montopoli Comprensorio del Cuoio