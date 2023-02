Dimezzato il costo del suolo pubblico, un aiuto per le attività commerciali

Sostenere gli esercizi di somministrazione e i negozi di artigianato alimentare, incentivando le attività commerciali in un momento non facile. Il Comune di Bientina ha approvato una delibera in cui si prevedono misure di sostegno alle attività sopra citate, attraverso l’abbattimento del 50% al canone di occupazione pubblico.

Nel 2022 infatti sono terminati i sostegni previsti dal legislatore nazionale sull’abbattimento dei costi relativi al canone di occupazione del suolo pubblico e il Comune di Bientina ha deciso di intervenire in sostegno al commercio locale.

“In un momento complicato per tutti quanti, non ultime le amministrazioni comunali, stiamo lavorando per offrire segnali piccoli ma concreti per cittadini e aziende – dice il sindaco di Bientina Dario Carmassi - Il sostegno non è semplice da offrire da parte dei piccoli Comuni come Bientina, perché le risorse a bilancio sono sempre molto limitate. Ciò nonostante abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare per non far mancare anche la nostra spalle a tutti coloro che in questo momento stanno lottando contro la crisi in atto”.

“Prima la crisi epidemiologica da Covid-19 e poi l’aumento del costo delle materie prime dovuto alla crisi internazionale hanno messo a dura prova l’intero tessuto economico - dichiara Alessandro Cai, vicesindaco di Comune di Bientina con delega alle Attività Produttive e al Commercio - Come amministrazione, siamo convinti che sostenere il commercio locale significhi investire in un paese più vitale e dinamico e rappresenti un vantaggio per l’intera comunità e per il nostro territorio”.

La modulistica può essere scaricata tra gli allegati dell’apposita sezione del sito del Comune di Bientina a questo link

Gli esercizi di somministrazione dovranno scaricare e compilare il modulo “Canone Unico - Modello di Domanda semplificata per occupazione suolo pubblico pubblici esercizi”, mentre le attività di artigianato alimentare, il modulo “Canone Unico - Richiesta di autorizzazione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche - Dehors”