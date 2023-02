Due conferenze per conoscere meglio il Carnevale di Viareggio

Due appuntamenti culturali sono in programma sabato 18 febbraio a Viareggio. L'obiettivo è approfondire le tematiche del Carnevale come arte, storia, tradizione.

Il primo è in programma alle 10 nella sede dell’Archivio Storico al Museo del Carnevale in Cittadella. Qui sarà ospitato il decimo Colloquio Tommaso Fanfani. Interverranno: Riccardo Roni della Società Filosofica Italiana per focalizzare il tema antropologico, storico e filosofico del carnevale, Angela Orlandi dell’Università degli Studi di Firenze su festa e svago nella Toscana del Basso Medioevo, Andrea Addobbati dell’Università di Pisa sulle tradizioni carnevalesche pisane: da sant’Antonio Abate alla Battaglia del Ponte, Andrea Mazzi conservatore del Museo del Carnevale sull’Archivio Storico. Introduce Gino Fornaciari dell’Accademia ‘Maria Luisa di Borbone’. Coordina Giuseppe Conti dell’Università di Pisa.

I contesti acculturativi del Carnevale sono invece il tema della conferenza in programma alle 16 nella Sala Viani della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Palazzo delle Muse. Si confronteranno Franco Cardini storico e saggista, Monsignor Paolo Giulietti Vescovo di Lucca ed Elzir Izzeddin Imam di Firenze.