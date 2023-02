Giovanna Frosini nuova presidentessa dell'Ente Boccaccio

Passaggio di testimone alla guida dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio. Nella seduta del 10 febbraio scorso, infatti, il Consiglio Direttivo ha nominato come nuova presidente la prof.ssa Giovanna Frosini per il mandato 2023-2025, incarico ricoperto dal 2010 ad oggi dal prof. Stefano Zamponi. La presidente Giovanna Frosini è professoressa ordinaria di Storia della lingua italiana presso l'Università per Stranieri di Siena, e accademica della Crusca, già vicepresidente dell'Ente Boccaccio nel periodo 2020-2022. Succede al prof. Stefano Zamponi, che nei mandati della sua presidenza, ha dato all'Ente la rilevanza scientifica e istituzionale oggi unanimemente riconosciuta.

Le altre cariche dell’Ente sono state affidate al prof. Maurizio Fiorilla (vicepresidenza), alla prof.ssa Sonia Chiodo (segreteria), al dott. David Speranzi (tesoreria).

Nel 2020 l'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio ha avviato il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, il primo dopo la revisione dello Statuto, diventando un'istituzione ancora più dedita alla ricerca scientifica e in grado di operare nel panorama accademico e culturale. Questo Consiglio ha ufficialmente creato un Comitato Scientifico di dieci professori universitari di alto valore, voluto dallo stesso Zamponi, che è diventato un organo ufficiale dell'Ente, e ha aumentato il numero dei membri del Consiglio da cinque a sette, di cui cinque nominati tra i "soci" storici dell'Ente e due eletti invece tra i membri del Comitato Scientifico. I nuovi membri sono nominati dal Consiglio di amministrazione.

“Non possiamo che dirci grati e profondamente riconoscenti al prof. Stefano Zamponi per l’egregio lavoro svolto in questi anni alla guida dell’Ente Boccaccio - fa sapere il sindaco Giacomo Cucini -. L’Ente è sempre più una realtà che svolge un ruolo scientifico, preziosissimo per la capacità di seguire e far emergere nuovi studiosi e mettere in relazione docenti e dottorandi. Grazie anche alla riforma portata avanti per l’avvio del nuovo corso, è diventato a tutti gli effetti un ente di ricerca, importante promotore di attività di divulgazione culturale su Boccaccio sul territorio locale e nazionale e punto di riferimento per numerosi studiosi. Alla prof.ssa Giovanna Frosini porgiamo i più sinceri auguri per questo nuovo incarico”.

“Come Amministrazione – ha aggiunto l’assessora alla Cultura Clara Conforti - rinnoviamo l’impegno del Comune nel tutelare l’immobile, valorizzare le attività culturali e le potenzialità turistiche di Casa Boccaccio. Un impegno che proseguirà anche in futuro per sostenere il percorso di innovazione e di divulgazione portato avanti dall’Ente per promuovere l’opera del nostro illustre cittadino. Ci tengo a ringraziare anche io il prof. Stefano Zamponi per l’attività svolta in questi anni e a fare gli auguri di buon lavoro alla prof.ssa Giovanna Frosini”.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa