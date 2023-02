Addio a Franco Maltinti, noto consulente del lavoro di Montelupo

E' morto Franco Maltinti, consulente del lavoro quando ancora questa professione non era così diffusa e conosciuta, titolare dell'omonimo studio associato di commercialisti nato a Fibbiana (Montelupo Fiorentino) nel 1957. Avrebbe compiuto 90 anni a marzo.

Lascia i figli Massimiliano e Grazia, anche loro alla guida dello studio di via delle Croci. Maltinti è stato anche membro del cda della ex Banca cooperativa di Capraia, Montelupo e Vitolini. Fuori dagli impegni lavorativi, Fibbiana lo celebra anche come uno dei fondatori del circolo Mcl, non mancando di 'sporcarsi le mani' proprio durante l'edificazione.

I funerali di Franco Maltinti si terranno domani sabato 18 febbraio alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria a Fibbiana.

A rendere un commosso omaggio a Maltinti è il consigliere comunale Daniele Bagnai: "Fibbiana lo piange ricordando la sua generosità, la schiettezza e il sincero attaccamento al paese che era per lui una sorta di 'caput mundi'.

Le sue capacità professionali trasversalmente apprezzate ne hanno progressivamente ampliato gli orizzonti, ma lui si è sempre sentito, quasi per una sorta di vocazione, un uomo di paese, cresciuto all’ombra del campanile, messosi al servizio della crescita e dello sviluppo del opere parrocchiali.

Era un impareggiabile raccontatore di barzellette durante le conviviali al circolo o in piazza, inoltre è sempre stato un irriducibile tifoso juventino, mai nascosta anche dinanzi ad una piazza filo-viola che non credo sia però mai riuscita a vedere in lui un odiato “ gobbo”.

Mi ha sicuramente unito a lui la convergenza di idee politiche, la condivisione di tante battaglie, ma è soprattutto il profilo dell’uomo amico di tutto il paese che mi preme sottolineare, unitamente alla sottolineatura che si è sempre posto con attenzione umana dinanzi a qualsiasi cliente anche per stemperare la tensione di una freddezza burocratica o di un conto da pagare".