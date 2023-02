Keu, nuova lettera per chiedere la parte civile dei sindaci del Cuoio

Dopo la lettera al sindaco di Santa Croce sull'Arno Giulia Deidda, Luca Scarselli dell'Unione Condomini sezione Valdarno Inferiore scrive al resto dei sindaci del comprensorio (San Miniato, Fucecchio, Castelfranco di Sotto, Santa Maria a Monte, Montopoli in Val d'Arno) per chiedere che le amministrazioni comunali si costituiscano parte civile nel processo.

Ecco cosa riporta la lettera:

"Considerato che non è il primo scandalo che coinvolge la nostra zona dopo quello degli sversamenti nel torrente Usciana a causa dell'impianto di depurazione di Ponte a Cappiano, lo scandalo “Blue Mais” la cui prima udienza si è svolta nel novembre 2022, le interdittive antimafia emesse nel 2020 nel nostro territorio per cinque società.

Stante la suddetta situazione siamo a richiedere che i Vostri Comuni si costituiscano parte civile nel suddetto processo contro gli sversamenti KEU.

Tutto per segnare una palese rottura con certi episodi criminosi e sopratutto per il rispetto della stragrande maggioranza di persone che lavora onestamente ogni giorno nella nostra zona, sopratutto in questo periodo di crisi.

Si evidenzia che già la Regione Toscana, la CGIL ed anche l'associazione Libera hanno preannunciato la propria costituzione di parte civile, così insistiamo che i Vostri Comuni facciano altrettanto.

Vanno poi ricordate le dichiarazioni rilasciate il 16 aprile 2021 dai Sindaci di Fucecchio, San Miniato e Castelfranco di Sotto con cui si affermava: “Rispettiamo l’azione della magistratura e abbiamo piena fiducia negli amministratori pubblici”.

Nel caso in cui non vi costituirete parte civile e nel caso di condanna anche di una sola parte degli indagati verrà il legittimo dubbio che nei Vostri Comuni si intenda la lotta alla mafia solamente con la partecipazione a cenette annuali per la legalità".

Lettera firmata