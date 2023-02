La storia della busta con i soldi smarrita a Chianni

Chianni è un piccolo paese dell'alta Valdera, poco più di mille abitanti, le persone si conoscono tutte. Tre giorni fa verso le 10,30 una donna ha perso una busta da lettere della Cassa di Risparmio di Volterra con dentro dei contanti, nel percorso fra la banca e la sua macchina, che era parcheggiata davanti al bar Centrale.

Sul profilo social del Comune è stato fatto un annuncio per ritrovarla: "La proprietaria della busta ricompenserà chiunque la ritrovi" c'era scritto.

Oggi è arrivata la buona notizia, data dal primo cittadino Giacomo Tarrini: "Con grande piacere informo che la busta smarrita contenente dei contanti, è stata recapitata al suo proprietario in forma anonima. Questa è una grande prova di onestà da parte della persona che l’ha riconsegnata e che per altro rinuncia al giusto compenso che il proprietario aveva messo a disposizione. Il proprietario farà una donazione in beneficienza a una associazione locale. Anche questo è un valore che ha la nostra comunità, ne sono orgoglioso".