Sicurezza, nuove telecamere a Cerreto Guidi

L’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi sta proseguendo nel progetto per il potenziamento della videosorveglianza sul territorio comunale. L’obiettivo è quello di migliorare da un lato i dispositivi esistenti e dall’altro di installare nuovi kit di videosorveglianza con sistemi di trasmissione dati e strutture aggiuntive.

“Con questi interventi – spiega il Sindaco Simona Rossetti- il Comune di Cerreto Guidi rafforza la prevenzione e il contrasto all’illegalità, ampliando il controllo sul territorio, naturalmente in collaborazione con le Forze dell’Ordine. Riteniamo che la videosorveglianza rappresenti uno strumento fondamentale per prevenire e contrastare le attività illegali sia come strumento di indagine che come elemento in grado di fare da deterrente. Tutto questo per contribuire a una sempre migliore convivenza civile e al rispetto dei luoghi e delle persone che li vivono”.

In questi giorni la ditta incaricata sta procedendo all’ammodernamento dei dispositivi del centro storico attraverso la sostituzione di tre telecamere che si trovano alla rotonda sul lato del Circolo Arci; in Piazza Vittorio Emanuele II e in Piazza Umberto I, nei pressi dell’Ufficio turistico comunale.

La sostituzione sta avvenendo unitamente all’acquisto della nuova tecnologia server per un impegno economico di € 40.000.

Conclusa entro il mese di febbraio questa prima fase, l’attenzione si sposterà su altre parti del territorio.

Grazie a una somma di € 36.000 ottenuta con un recente finanziamento della Regione di 25mila euro che si aggiunge a risorse proprie del Comune, verranno collocate nuove telecamere partendo da Stabbia con l’installazione sia di dispositivi di videosorveglianza nelle piazze principali della frazione sia di telecamere OCR con un sistema di lettura delle targhe per la rilevazione di veicoli sospetti in collaborazione con le Forze dell’Ordine.

“Stiamo andando avanti a stralci- commenta l’assessore ai sistemi informatici e alla sicurezza Alessio Tanganelli- nell’ambito di un progetto generale che punta a coprire l’intero territorio installando telecamere anche nelle aree più sensibili che ne erano sprovviste. In questo percorso è stata compiuta una progettazione complessiva studiata e concordata con le Forze dell’Ordine che ringraziamo per la preziosa collaborazione”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa