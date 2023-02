Offende il sindaco, poi si scusa e fa una donazione in beneficenza

Aveva offeso e diffamato il sindaco Alessio Spinelli tramite il proprio profilo facebook e per questo motivo il primo cittadino di Fucecchio aveva sporto denuncia. “Soprattutto per tutelare l'immagine dell'amministrazione comunale – ha dichiarato Spinelli – non tanto per una questione personale”. Ma quando la protagonista della vicenda si è vista notificare la denuncia, ha chiesto un incontro al sindaco per scusarsi di quanto scritto.

Spinelli, dopo aver incontrato l'autrice del post e dopo una costruttiva discussione, l'ha invitata a riflettere su una possibile donazione ad un'associazione di volontariato del territorio in quanto la prosecuzione dell'iter legale avrebbe comportato per la signora un costo. E così la cittadina ha deciso di effettuare una donazione al centro di aggregazione “La Calamita”, informandone il sindaco che, preso atto dell'avvenuta beneficenza, ha deciso di ritirare la denuncia.

“Per me la questione è chiusa – ha dichiarato Spinelli – ma l'ennesima vicenda legata a persone che utilizzano i social per offendere e diffamare senza conoscere le conseguenze a cui vanno incontro ci dimostra che purtroppo si continua ad usare questi strumenti senza alcuna consapevolezza. Si tratta di mezzi di comunicazione veri e propri e come tali vanno saputi usare. Come per guidare un'auto occorre la patente, perché altrimenti si rischia di andare a sbattere e di fare un danno a se stessi e agli altri, allo stesso modo sembrerebbe indispensabile un patentino anche per usare i social. La mia può sembrare una provocazione ma se ci pensiamo bene anche con i social si possono fare danni a se stessi e agli altri. L'utilizzo distorto di questi mezzi non c'entra niente col legittimo diritto alla critica; le critiche, anche aspre, si possono sempre fare ma non si possono offendere o diffamare le persone".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa