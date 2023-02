Primarie Partito Democratico, chi voteresti? ll sondaggio di gonews.it

Domenica 26 febbraio sarà il giorno in cui il Partito Democratico chiamerà a raccolta elettori e simpatizzanti per l'elezione del nuovo segretario tramite il metodo delle primarie aperte. A gareggiare Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, e Elly Schlein, deputata Pd ex vice presidente della stessa Regione, risultati tra i candidati più votati all'interno dei circoli (a competere erano anche Gianni Cuperlo e Paola De Micheli).

La competizione è sentita perché a differenza di altre occasioni stavolta non è escluso che il candidato inizialmente più titolato, ovvero Stefano Bonaccini, risulti eletto. In Toscana ad esempio circoli Pd di intere province hanno espresso il loro sostegno a Elly Schlein. Nell'Empolese Valdelsa la stragrande maggioranza dei territori ha preferito Bonaccini, ottenendo anche il migliore risultato della Toscana in proporzione, ma la corsa è ancora aperta.

Per il Partito Democratico sono elezioni travagliate, dopo l'ennesimo segretario eletto (Nicola Zingaretti) e poi dimessosi e l'ennesimo traghettatore (Enrico Letta) anch'esso dimessosi dopo la cocente sconfitta alle elezioni politiche dello scorso anno. Per mesi il partito è risultato senza un leader ufficiale e le elezioni regionali in Lazio e Lombardia sono state a esempio delle difficoltà del centrosinistra di gareggiare ed essere competitivi in contesti diversi (in alleanza col M5S o da soli).

Nel sondaggio di questa settimana di gonews.it vi chiediamo chi sareste propensi a votare per le primarie Pd. Stefano Bonaccini, Elly Schlein oppure, per chi non apprezza i due candidati o sceglierà di non votare, la terza opzione. C'è tempo fino a giovedì 23 febbraio per dire la vostra. Ricordiamo che il sondaggio di gonews.it non ha valore statistico.