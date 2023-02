Recinzioni non autorizzate in zone di tartufi, denunciato proprietario a Montaione

Recinzioni non autorizzate in delle aree di raccolta tartufi nel comune di Montaione. I carabinieri forestali di Empoli hanno effettuato delle verifiche in delle aree adibite a fondo chiuso, chiamati borri.

Le recinzioni erano dotate di cartelli che segnalano, oltre alla raccolta riservata dei tartufi, bestiame al pascolo e anche che l'area è videosorvegliata. Ma essendo in zone boschive con corsi d'acqua classificati come acque pubbliche erano necessarie autorizzazioni paesaggistiche e idrauliche.

I carabinieri forestali hanno effettuato le verifiche con gps e ortofoto. Il proprietario del terreno è stato denunciato.