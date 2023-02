Rsa, le opposizioni: "Emergenza, nominare Cda e dare contributo annuale"

Dopo la crisi della Rsa Del Campana-Guazzesi, le opposizioni a San Miniato continuano a chiedere interventi urgenti per mantenere i servizi.

Manola Guazzini, Roberto Ferraro e Michele Altini (rispettivamente di CambiaMenti, Lega e Forza Italia) in una interrogazione in Consiglio comunale chiedono a gran voce la nomina, eventualmente anche provvisoria, di un nuovo cda della Rsa, oltre alla costituzione di un atto formale che coinvolga la platea più ampia possibile per affrontare le difficoltà finanziarie e gestionali.

A tal proposito, le ipotesi riguardano un contributo annuale legate a una convenzione per progetti dedicati agli anziani del comune di San Miniato, un contratto di sponsorizzazione con l'Azienda delle farmacie comunali e l’esenzione della Rsa. dal pagamento della TARI.