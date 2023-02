Spazzamento strade a Ponte Buggianese per due strade del centro

A partire da lunedì 20 febbraio, ci sarà in Piazza del Santuario e lungo tutta la via Matteotti a Ponte Buggianse, lo spazzamento combinato meccanizzato con rimozione dei veicoli in sosta, così come previsto dall’Ordinanza comunale n. 7 del 26 gennaio 2023.

Si invitano pertanto i cittadini delle due strade interessate allo spazzamento combinato a prestare attenzione ai cartelli posizionati, che riportano i divieti di sosta con rimozione auto il lunedì mattina con orario 08.30/09.30.

Questo progetto sperimentale – rende noto l’Amministrazione Comunale - punta a garantire una maggiore pulizia e decoro nelle zone centrali del nostro paese e dopo averne verificato l'efficacia, è intenzione estenderlo in tutte le altre zone residenziali, centrali o periferiche del paese, per assicurare ai cittadini una sempre maggiore cura del territorio e degli spazi pubblici.

Invitiamo i cittadini alla massima collaborazione, la Polizia Municipale e l’Assessore all’Ambiente e decoro urbano Marco Biagini saranno a disposizione per ogni eventuale suggerimento e segnalazione. Potrete quindi contattare la PM al 0572-932128.





