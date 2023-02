Sporco, intonaci staccati, mancanza d'acqua calda: chiuso locale a Livorno

I Nas di Livorno sono entrati in azione in un locale della movida livornese. Un'attività di ristorazione è stata controllata dai militari. Sono state accertate le pessime condizioni igienico-sanitarie dell'esercizio che aveva sporco pregresso e residui di precedenti lavorazioni sulla pavimentazione. Sono stati trovati anche intonaci distaccati, mentre i prodotti alimentari erano messi assieme a quelli di pulizia. Inoltre mancava l'acqua calda nel lavabo della cucina. La titolare, una 49enne, è stata denunciata e multata per mille euro. L'Asl locale ha sospeso l'attività finché non saranno sanate le carenze.