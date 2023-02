Superbonus, le associazioni: "Il blocco è una catastrofe sociale"

“La decisione del Governo di bloccare le cessioni del credito e gli sconti in fattura creerà anche in Toscana una vera catastrofe sociale”. A dirlo è il presidente di CNA Toscana Luca Tonini subito dopo aver appreso che il Consiglio dei Ministri ha approvato nella serata di ieri il decreto legge in materia di Superbonus edilizio che, di fatto, blocca i sistemi di cessione del credito e dello sconto in fattura. Oltre a questo il Decreto Legge blocca la cessione dei crediti a regioni ed enti locali. “Questo provvedimento – aggiunge Tonini - fa sì che migliaia di imprese della nostra regione rischino seriamente di chiusura, aziende artigiane che hanno lavorato nel rispetto della legge, hanno anticipato i costi dei materiali si sono adattate a tutte le modifiche in corso d’opera che le normative richiedevano. La chiusura di migliaia di imprese significa anche la perdita di numerosi posti di lavoro con centinaia di famiglie che perderanno il sostentamento. Questo provvedimento avrà ripercussioni importanti su tutti noi, per questo chiediamo allo Stato un intervento definitivo che dia risposte anche alle imprese che hanno già crediti ‘incagliati’, a quelle che stavano per aprire nuovi cantieri e a tutto l’indotto. Altrimenti ci troveremo di fronte a una vera catastrofe sociale”.

ANCE Siena: "Soluzione o sarà tracollo"

Con la decisione del Governo di bloccare l’acquisto dei crediti da parte delle Regioni senza una soluzione strutturale alternativa ci sarà una grave crisi sociale ed economica per famiglie e imprese senesi”. Lo sottolinea il presidente Ance Siena, Giannetto Marchettini, dopo che l’Esecutivo ha inserito nel decreto-legge sul Pnrr una norma che di fatto blocca la facoltà degli enti pubblici di acquistare i crediti incagliati derivanti dai bonus edilizi.

“Dall’osservatorio della nostra Cassa edile registriamo già un forte rallentamento delle attività lavorative con una diminuzione delle ore lavorate e la sempre maggiore difficoltà di liquidità delle imprese della provincia di Siena” aggiunge Marchettini.

Secondo le stime dell’Associazione nazionale costruttori edili in Italia ci sono oltre 15 miliardi di crediti bloccati e gli effetti macroeconomici potrebbero essere estremamente preoccupanti: 25.000 imprese a rischio fallimento e 130.000 posti persi nel settore delle costruzioni. Una situazione che, anche nel Senese, provocherà problemi su centinaia di cantieri, imprese, lavoratori e famiglie.

“Con il blocco dell’acquisto dei crediti da parte degli enti pubblici, che si stavano facendo carico di risolvere un’emergenza sociale ed economica sottovalutata dalle amministrazioni centrali, migliaia di imprese rimarranno definitivamente senza liquidità e i cantieri si fermeranno del tutto con gravi conseguenze per la famiglie”, aggiunge Marchettini.

“E’ da ottobre che aspettiamo di capire come si pensa di risolvere una situazione che è diventata drammatica: non ci rendiamo conto delle conseguenze devastanti sul piano economico sociale di una decisione del genere – prosegue ancora il presidente Ance Siena - “Senza un segnale immediato da parte del Governo su una soluzione concreta e strutturale per sbloccare i crediti rischiamo una reazione dura da parte di cittadini e imprese disperati. Abbiamo il dovere di dare risposte e di individuare una soluzione”.

Confartigianato Firenze: "Gravi ripercussioni su tutto sistema-Paese"

È già allarme rosso per le imprese dell’edilizia, settore a forte trazione Mpi e Pmi. “Dopo lo stop alla proroga per le unifamiliari che non avrebbe creato nuovi crediti ma avrebbe permesso di finire i lavori già avviati in tranquillità, arriva lo stop totale alla cessione dei crediti e anche lo stop all’acquisto da parte della pubblica amministrazione: questo vuol dire cancellare le aziende dell’edilizia per decreto”. È la posizione di Jacopo Ferretti, segretario generale di Confartigianato Firenze, l’associazione di categoria che conta circa 1500 associati del sistema casa. “Prendiamo atto – incalza Ferretti – che, invece di risolvere o al più mettere una pezza, si è scelto di aggravare un problema conclamato e già grave. Prendiamo atto che, tra mille cambi in corsa e circolari più o meno bizzarre, si è scelto di cancellare un incentivo, tra i tanti, veramente utile. Prendiamo atto che non si è scelto di sostenere l’efficientamento energetico e il contrasto al rischio sismico, non proprio problemi minori. Il governo deve prendere atto che questa decisione, per quanto giustificata, avrà profonde ripercussioni economiche, sul piano dell’occupazione nonché ripercussioni sul bilancio, quindi anche su quel settore che si è scelto di tutelare in via privilegiata”.

CNA: "Mette in sofferenza le imprese"

È lapidario Giacomo Cioni, presidente CNA Firenze Metropolitana, sul DL che è intervenuto, per l'ennesima volta, sulla questione Superbonus e cessione dei crediti, vietando la cessione e lo sconto in fattura e bloccando l'acquisto dei crediti già in circolazione da parte degli enti locali.

“Una decisione che mette in sofferenza le imprese, le famiglie che stanno dietro a queste imprese e tutti i cittadini che hanno colto questa occasione per efficientare il loro patrimonio edilizio - prosegue Cioni - Lato imprese si tratta di un esercito: considerando solo il comparto costruzioni, 15.304 nella Città Metropolitana di Firenze, impegnate, per grandissima parte, con i lavori di Superbonus e bonus edilizi. A maggior ragione le pmi di settore (solo le imprese artigiane costituiscono il 67% del totale del comparto), che, come noto, hanno scarsa possibilità di accesso ad altri tipi di lavori, come quelli legati agli appalti pubblici” prosegue Cioni.

“La norma, poi, non guarda solo al futuro, ma interviene paradossalmente anche sul passato bloccando l'acquisto dei crediti già in circolazione da parte degli enti locali. CNA è già al lavoro per tentare di rimediare a questo disastro. A tal proposito lunedì incontrerà il Governo” conclude Cioni.

A livello regionale, il comparto costruzioni è costituito da 58.176 imprese, artigiane al 65%.