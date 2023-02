Verde pubblico a Pisa, piano di manutenzione straordinaria

Sono in tutto 55 i parchi e le aree verdi attrezzate a Pisa, tra aree gioco per bambini e aree fitness, a disposizione dei cittadini e diffusi in tutti i quartieri della città. L’Amministrazione Comunale, dopo aver effettuato un accurato censimento dello stato manutentivo di parchi e aree verdi, ha predisposto un progetto di manutenzione straordinaria delle attrezzature, come giochi e attrezzi di urban fitness, iniziando a intervenire su quelle più usurate e danneggiate, per sostituirle con nuove, aumentarle, dotarle di pavimentazione antitrauma, al fine di ripristinare la sicurezza e la funzionalità delle aree attrezzate per il gioco e l’attività fisica all’aperto.

“Oltre alla realizzazione dei grandi parchi urbani di Cisanello e via Bixio – ha spiegato il sindaco di Pisa Michele Conti – ci siamo concentrati a riqualificare le piccole aree gioco di quartiere, portando avanti un’opera di manutenzione, che proseguirà un po’ alla volta in tutti le aree verdi piccole e grandi della città, andando a sostituire i giochi e gli arredi vecchi, in modo da colmare anni di mancata manutenzione. Stiamo fornendo risposte alle tante segnalazioni dei cittadini e di questo ne siamo davvero felici. Vuol dire che i parchi sono utilizzati dai cittadini, dalle famiglie, dagli anziani, come luogo di aggregazione e ritrovo, soprattutto nei quartieri. Pensiamo che la cura del verde e degli parchi pubblici sia essenziale per permettere ai cittadini di riappropriarsi degli spazi nei quartieri per promuovere la socialità, lo stare insieme, ma anche il decoro e la sicurezza. Perché solo un territorio vissuto e presidiato dalle famiglie e dai cittadini è garanzia di sicurezza e solo portando i cittadini a vivere gli spazi pubblici si vince il degrado e si fanno politiche sociali vere di aggregazione, dove alla base di tutto sta il quartiere, la comunità in cui si vive e che si condivide con gli altri.”

“Di pari passo ai grandi progetti finanziati con fondi PNRR come il Parco di via Pungilupo che sorgerà a Cisanello – ha dichiarato l’assessore al verde urbano Raffaele Latrofa -, sono molti gli investimenti che abbiamo portato avanti nei quartieri per riqualificare aree verdi, renderle più funzionali, spesso strappandole al degrado e restituendole ai cittadini. Penso alla realizzazione delle aree sgambatura a Riglione e Cisanello in via De Ruggero, dell’area verde attrezzata in via Norvegia dove, da una zona abbandonata, abbiamo creato un parchetto di quartiere con giochi per bambini, campo da bocce e gazebo. Ancora alla realizzazione del Parco dello Squalo con giochi accessibili in via Rindi a Porta a Lucca grazie alla donazione del gruppo ultras Kapovolti dedicato a Matteo Grilli, e adesso all’opera manutenzione straordinaria nelle piccole aree verdi. Il tutto per un investimento complessivo di 310mila euro, che si aggiunge ai 2 milioni di euro che ogni anno il nostro Comune investe per la manutenzione ordinaria del verde. Ricordo infine il progetto “Sport nei parchi” finanziato da “Sport e Salute”, che ci permetterà a breve di installare nell’area verde in zona Isola Verde a Cisanello attrezzature per praticare sport all’aperto come il calisthenics.”

Nell’arco del 2022 sono 14 le aree verdi attrezzate, di cui 10 per il gioco dei bambini e 4 per l’urban fitness, che sono state riqualificate, con l’installazione di 24 attrezzature ludiche, 18 attrezzi fitness nuovi e la manutenzione di altre già esistenti, per un primo lotto di lavori che ha visto un investimento da parte del Comune di 215.152 mila euro. I lavori hanno interessato per fasi successive le aree attrezzate di via Don Baldan al Cep, via Giotto al Cep, via Isola di Giannutri a Porta Mare, via Aldo Moro a Porta a Mare, via Pagni Porta a Lucca, via Bandi a Putignano, via Napoli-via Firenze a Porta a Lucca, via Funaioli a Pisanova, via Galluppi a Porta a Lucca, via Lavaggi a Putignano, via Salvini a Marina di Pisa, e le aree fitness di via Vecellio al Cep, via Malatesta a Riglione, viale delle Piagge e viale del Tirreno a Tirrenia.

