Basket Castelfiorentino cade 51-39 in chiusura della giornata d'andata

Non riesce a risollevarsi il Basket Castelfiorentino che sul parquet del Cmb Valdarno chiude il girone di andata con il sesto ko consecutivo: 51-39 il finale al PalaGalli. Una sconfitta frutto di una gara dai due volti: grande equilibrio nella prima metà, che ha poi lasciato spazio ad una seconda parte in cui le padrone di casa hanno allungato e poi amministrato la volata finale.

Al giro di boa, dunque, l’obiettivo playoff diviene sempre più proibitivo: sebbene la matematica ancora non condanni le gialloblu, servirà un girone di ritorno davvero stratosferico, e potrebbe non bastare, per tenere vive le speranze di approdare tra le prime quattro squadre che si contenderanno la promozione in serie B.

Buono l’avvio di gara delle ragazze di Jacopo Giusti che danno vita ad una prima frazione punto a punto chiusa dalle locali sul 14-13. Un equilibrio che prosegue anche nel secondo quarto, quando le gialloblu impattano e mettono la testa avanti al 20′ andando negli spogliatoi sul 26-27. Al rientro, però, l’inerzia si sposta dalla parte delle valdarnesi che prendono qualche possesso di vantaggio toccando il +5 alla terza sirena (38-33), per poi allungare con decisione nella frazione finale.

Domenica al via il girone di ritorno che vedrà il Basket Castelfiorentino far visita alle 18.30 al fanalino di coda Montecatini, unica vittoria gialloblu del girone di andata.

CMB VALDARNO – BASKET CASTELFIORENTINO 51-39

Tabellino: Banchelli 8, Lucchesi 4, Aramini 8, Caparrini 3, Bellantoni 6, Ammannati 3, Baldinotti 3, De Felice 2, Andries 2, Moustakalle. All. Giusti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 14-13, 26-27 (12-14), 38-33 (12-6), 51-39 (13-6)

Arbitro: Borsani di Pescia

Fonte: Abc Castelfiorentino