Bum ha i piedi bruciati, la storia del magistrato Falcone a Castelfiorentino

La diffusione della cultura della legalità passa anche dal teatro. Ne è un esempio il prossimo spettacolo in programma al Teatro del Popolo di Castelfiorentino. Venerdì 24 Febbraio alle ore 21,00, Dario Leone è protagonista di “Bum ha i piedi bruciati”.

E’ un monologo teatrale, scritto, diretto e interpretato da Dario Leone, che narra la storia di Giovanni Falcone - la sua vita di magistrato caparbio e inarrestabile che ha pagato con la vita il desiderio di giustizia, la sua lotta testarda e rivoluzionaria contro la mafia - e insieme ad essa una delle pagine più tragiche e buie della storia recente d’Italia. Per la grande emozione che suscita nel pubblico e la particolare efficacia del suo contributo alla diffusione della cultura della legalità, lo spettacolo si è guadagnato il rarissimo patrocinio della Fondazione Falcone, presieduta da Maria Falcone, sorella del magistrato. Falcone era una persona allegra, ironica, innamorata della vita e della libertà. Da qui prende le mosse l’interpretazione di Leone, in un crescendo di narrazione che mette in luce gli aspetti più intimi e quotidiani, gli entusiasmi, le intuizioni, le difficoltà dell’uomo prima che del magistrato, offrendo una chiave di lettura empatica, coinvolgente, rivolta a un pubblico di tutte le età: agli adulti, che ne hanno memoria e si troveranno a scoprire particolari sconosciuti, ai più giovani che potranno conoscere e rivivere i momenti che hanno portato a uno degli avvenimenti più drammatici nella storia del nostro paese. Liberamente ispirato al libro per ragazzi “Per questo mi chiamo Giovanni” di Luigi Garlando, lo spettacolo è frutto di un lungo e accurato lavoro di studio durato mesi, basato su scritti, interventi, articoli, interviste, testimonianze di e su Giovanni Falcone, approfondendo diversi aspetti tecnici e aneddotici della storia pubblica e personale del magistrato e del metodo innovativo e rivoluzionario da lui ideato per combattere la mafia, utilizzato ancora oggi in tutto il mondo per contrastare la criminalità organizzata.

Il prossimo appuntamento con la rassegna relativa al Teatro civile, è fissato per Giovedì 20 Aprile con “Scoop” con Giobbe Covatta.

Venerdì 24 Febbraio ore 21,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

BUM HA I PIEDI BRUCIATI

di e con Dario Leone

Posto unico € 10,00/ridotto soci Coop € 9,00

ORARIO BIGLIETTERIA:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

su appuntamento

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:

In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it