Camorra, condanna definitiva a 26 anni per 60enne da tempo nel Senese

Un 60enne originario di Napoli è stato arrestato ieri dai carabinieri di Monteroni d'Arbia, nel Senese, per la condanna definitiva a 26 anni e 8 mesi di reclusione per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, con l’aggravante di aver agito con il fine dell’agevolazione mafiosa. I fatti contestati erano stati commessi a Mondragone e Napoli tra il 2012 e il 2013. Da tempo l'uomo si era trasferito nella località senese. La condanna è arrivata dalla Cassazione, ultimo grado di giudizio, confermando la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 2021. L'uomo adesso è nel carcere di Siena.