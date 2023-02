Che riconoscimento per la Cerretese Pallavolo: ecco il Certificato Argento

Buone notizie per la Cerretese Pallavolo. La Federazione Italiana Pallavolo non solo ha confermato, come nel biennio precedente, il Certificato di Qualità del Settore Giovanile, ma addirittura ha conferito alla società toscana il Certificato Argento.

Si tratta di un riconoscimento che pochissime società in Toscana sono riuscite ad avere, nessun’altra società di pallavolo nell'Empolese Valdelsa.

Il Certificato di Qualità del Settore Giovanile viene assegnato in base a criteri quali il numero delle tesserate nel minivolley e nel settore agonistico giovanile, i risultati delle squadre giovanili, le convocazioni nelle selezioni territoriali e regionali, l'attività nelle scuole e nei centri estivi, la partecipazione a tornei nazionali, la qualità dello staff tecnico.

Si tratta di criteri che la Cerretese Pallavolo ha ampiamente soddisfatto grazie al contributo di tutto l'ambiente: dalla dirigenza che si impegna ad arricchire ogni anno la propria offerta sportiva per le famiglie, dallo staff tecnico sempre più preparato fino alle atlete, piccole e grandi, che ogni giorno si allenano con tanto impegno e voglia di crescere.

La qualità dell’attività e l'incremento costante, settimana dopo settimana, del numero di tesserate sono lì a dimostrare la continua crescita della Cerretese Pallavolo, “confermata” dalla Federazione che le ha assegnato un marchio così prestigioso.