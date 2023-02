Egitto formato Lego: mattoncini nel laboratorio al Museo della Scrittura

Dalla piramide di Lego® al laboratorio sui geroglifici. Sabato 25 febbraio il Museo della Scrittura di San Miniato propone un pomeriggio per grandi e piccini alla scoperta dell'Antico Egitto, a 201 anni dalla decifrazione della stele di Rosetta. A partire dalle 16 sarà possibile ammirare la bellissima piramide in Lego® realizzata da Alessio Carmignani, l'autore della Rocca di Federico II in mattoncini esposta in autunno a palazzo comunale, partecipare al laboratorio di costruzione con i mattoncini e imparare a scrivere in geroglifico sul papiro grazie alla supervisione di un vero egittologo.

Evento in collaborazione con OrangeTeam LUG. Biglietti a 5 euro a partecipante, gratuito per adulti accompagnatori, necessaria la prenotazione via mail a sistemamuseale@comune.san-miniato.pi.it oppure via telefono chiamando il numero 3453038991.

Il Museo didattico si trova in via De Amicis 36 a San Miniato Basso e rappresenta un vero e proprio viaggio nella storia della scrittura e dell’evoluzione dei vari tipi di supporto, con numerose esperienze interattive disponibili. CoopCulture è la cooperativa che per conto del Comune di San Miniato gestisce i Musei Civici: la Rocca Federiciana, il Museo di Palazzo Comunale con l'Oratorio del Loretino, il Museo della Memoria, il Museo della Scrittura, l'Area Archeologica di San Genesio.