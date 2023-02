Elezioni, Campi Domani (civica cdx) svela il simbolo

Campi Domani è ai nastri di partenza per la campagna elettorale. Dopo l'appoggio di Fratelli d'Italia a favore della candidatura a Sindaco di Antonio Montelatici, la lista civica campigiana svela adesso il simbolo con cui si presenterà alle elezioni amministrative in primavera.

“Un simbolo che richiama l'elemento più caratterizzante del nostro territorio e da cui prende nome anche il nostro comune: il fiume Bisenzio, rappresentato in forma stilizzata in un campo verde. La grafica che abbiamo scelto - spiega Alessandro Gensini, portavoce di Campi Domani - intende trasmettere l'idea della Campi di Domani che vogliamo realizzare: un luogo che rafforza la sua identità valorizzando le risorse del territorio, in cui si possa vivere bene, con uno sviluppo urbanistico sostenibile, un livello elevato di servizi pubblici e dove sentirsi sicuri. Una città i cui spazi pubblici, a partire dalle piazze e dai giardini, tornino a essere vissuti appieno dalle persone. Una città che non sia più disseminata di fondi commerciali vuoti. Una città che supporti le iniziative del tessuto associativo campigiano, che negli ultimi anni si è purtroppo fortemente indebolito. Una città che torni a essere attrattiva per investimenti privati”.

“Un ruolo centrale in questo disegno della città lo assume proprio il fiume Bisenzio i cui argini, a più di 30 anni dall'ultimo evento alluvionale, devono oggi diventare uno spazio da vivere e di collegamento ciclopedonale. Su questo punto – conclude Gensini – presenteremo a breve una specifica proposta”.

Fonte: Lista Campi Domani