Eugenio Pitaro è il nuovo Vice Prefetto Vicario di Firenze

Eugenio Pitaro, nuovo Vice Prefetto Vicario di Firenze, è stato accolto dal Prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino e ha preso servizio questa mattina in Prefettura.

Il dottor Pitaro, che ha iniziato la propria carriera in Prefettura il 5 febbraio 1996, ha ricoperto negli anni numerosi incarichi tra i quali le funzioni di Capo di Gabinetto presso il Commissariato del Governo di Bolzano, dove si è occupato anche del coordinamento del Gruppo Interforze per il contrasto ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata con riferimento ai lavori per l’ampliamento del Tunnel del Brennero.

Più volte nominato Commissario Straordinario per la provvisoria amministrazione di alcuni Comuni nel corso dell’esperienza vissuta presso la Prefettura di Catanzaro.

Ha svolto ancora funzioni di Capo di Gabinetto alla Prefettura di Crotone e, da ultimo, ha ricoperto il ruolo di Vicario presso la Prefettura di Vibo Valentia.