Libri, cinema e altro ancora: a Firenze 'Encuentros Entre dos Mundos'

Il cinema e la letteratura dell’America Latina in cinque eventi: è “Encuentros Entre dos Mundos”, la rassegna a cura del Festival del Cinema Iberoamericano diretto da Maria Lorena Rojas, in collaborazione con Edizioni Sur. Un viaggio fra tango, amore e calcio in compagnia di vari ospiti, fra cui Ilide Carmignani, Veronica Raimo e Marco Cassini. Da febbraio a maggio al 25hours Hotel di Firenze (ore 19.30, Sala Cinema Paradiso, piazza San Paolino 1 - Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a info@entredosmundosfestival.it).

Primo appuntamento giovedì 23 febbraio con Soldi bruciati di Ricardo Piglia (Sur, 2020) introdotto e raccontato da Marco Cassini e Luca Scarlini. Definito da El Mundo “L’equivalente latinoamericano di A sangue freddo di Truman Capote”, il romanzo dello scrittore e critico letterario argentino narra la vera storia di una rapina avvenuta a Buenos Aires nel 1965, in combutta con alcuni politici e poliziotti. Come lo stesso autore afferma nell’epilogo alla prima edizione, Soldi bruciati è “la versione argentina di una tragedia greca”, in cui il giornalismo investigativo cede il passo a un’avvincente storia fatta di violenza e d’amore, di tradimenti e di resistenza, nella quale il confine tra bene e male si fa più labile a ogni pagina. A seguire il film Plata quemada di Marcelo Piñeyro, tratto dal libro, che ha ricevuto due importanti premi: il Premio Goya e il Condor d'argento.

Mercoledì 15 marzo Chiuso per calcio di Eduardo Galeano (Sur, 2023) è una raccolta di racconti nostalgici, aneddoti spassosi e avvincenti cronache giornalistiche in cui il calcio è di volta in volta metafora e filtro per affrontare argomenti politici, filosofici, storici, sociali. Tra sport, politica e vita, lo stile arguto e incisivo che contraddistingue la scrittura del grande autore uruguayano sarà raccontato da Fulvio Paloscia, giornalista di la Repubblica, in dialogo con il traduttore Fabrizio Gabrielli, firma storica della redazione l’Ultimo Uomo, che ha curato l’introduzione e l’edizione italiana del libro.

Ad aprile la rassegna prosegue mercoledì 12 con Salvo il Crepuscolo di Julio Cortazar (Sur, 2022). Tradotto per la prima volta in italiano a quarant’anni dalla sua uscita, il libro raccoglie circa centocinquanta poesie, ma offre anche godibilissime pagine in prosa, che fanno da contrappunto ai versi. Ne parlano e ce lo raccontano Marco Cassini e Ilide Carmignani. A seguire la milonga argentina di Viva el Tango! con Fabrizio Mocata Quartet. Mercoledì 26 il romanzo-cult Il bacio della donna ragno di Manuel Puig (Sur, 2017), uno dei più importanti autori della letteratura argentina, è al centro del dialogo fra Olga Mugnaini, giornalista de La Nazione, e Vittoria Martinetto professoressa associata di Lingua e Letterature Ispanoamericane all’Università di Torino. A seguire l’omonimo film del grande regista Héctor Babenco con William Hurt, in un’interpretazione che gli valse l’Oscar.

Mercoledì 10 maggio la rassegna si conclude con un manifesto esplosivo, il libro Le cattive di Camila Sosa Villada (Sur, 2021). Prostituta, venditrice ambulante, addetta alle pulizie, l’autrice, dopo gli studi di Comunicazione e Teatro, ha iniziato una carriera come attrice e cantante. Oggi è una delle nuove voci letterarie più dirompenti del panorama argentino. Armando Bó, vincitore del Premio Oscar per la sceneggiatura di Birdman, sta lavorando a una serie tv tratta dal romanzo. Ce lo raccontano Veronica Raimo e CinematograFica, associazione che promuove l’equità di genere attraverso il cinema, a seguire il film Tengo miedo torero di Rodrigo Sepulveda.

