Flying Donkeys capolista dopo la dura sfida contro il Kemarin

Ancora Flying Donkeys protagonisti al PalAramini.

La pista di Empoli ospita il Kemarin di Campomarino, squadra in netta crescita, che si è presentata a Empoli affatto disposta ad essere la vittima designata.

In avvio di gara, la linea dei giovani dei Flying Donkeys riesce a mettere in difficoltà la linea difensiva Molisana, senza però concretizzare, mentre la linea più esperta mostra difficoltà a superare lo scoglio del sistema difensivo a scatola praticato molto bene dalla squadra di Campomarino, coadiuvata dall’esperto portiere Sistilli, in ottimo stato di forma.

I primi 8 minuti scorrono velocemente, con continui rovesciamenti di fronte, ma al min. 9.39, e proprio il Kemarin a sbloccare il risultato su assist di Stalla, con una bella azione nata da un passaggio impreciso intercettato dai Molisani (1 a 0 Campomarino).

I Biancocelesti accusano il colpo, e ci mettono un po' a riorganizzarsi, anche se i tiri verso la gabbia Molisana sono tanti, ma spesso imprecisi, e comunque intercettati dall’ottimo pacchetto difensivo del Kemarin.

Ci pensa Milcik, al min. 13.18, a trovare il pareggio, su assist di Francalanci (1 a 1), anche se subito dopo lo stesso Milcik subisce 2 minuti di penalità per lo sgambetto ad un avversario.

Empoli in tre, ma Kemarin non riesce a superare la linea difensiva empolese, e anzi, un Carboncini velocissimo intercetta disco su disco, fino a trovare spazio per andare via in contropiede, portando in vantaggio la sua squadra, pur trovandosi in inferiorità numerica (min. 14,26, 2 a 1 Empoli).

Dopo il vantaggio però, Empoli di nuovo costretta in inferiorità numerica, con Simonelli che stende un avversario con un gancio con il bastone, ma Campomarino non sfrutta l’occasione per trovare il pareggio.

Le squadre vanno a riposo con l’esiguo vantaggio dei Flying Donkeys.

Alla ripresa del gioco, si mette ancora in evidenza la linea “giovane” Biancoceleste, e dopo 4 minuti arriva il meritato goal di Viti, su assist di Soluri (3 a 1 Empoli). La linea “esperta” non vuole essere da meno, e poco dopo è Milcik a segnare per la sua personale doppietta, su assist di Carboncini (4 a 1).

Al minuto 27.32 si accomoda in panca puniti per sgambetto Piccoli del Kemarin, e la linea Power Play empolese segna quasi subito con un bel tiro di Cecchi (min. 27,50, 5 a 1 Empoli).

Conclude lo score la linea giovane empolese, con il definitivo 6 a 1 di Simonelli, su assist di Soluri.

Una partita più difficile di quanto potrebbe dire il punteggio, giocata contro una squadra, il Kemarin tutt’altro che facile da superare, e lo dimostra il fatto, che nel pomeriggio, nonostante la partita combattuta, e sicuramente faticosa, di Empoli, i Molisani sono riusciti a espugnare, anche se di misura, il Viareggio presso la pista di Camaiore.

La classifica vede consolidarsi il primo posto dei Flying Donkeys nel gruppo D della serie C, in vista della partita, sempre in casa, di domenica 26 febbraio, contro Civitavecchia.

Fonte: Flying Donkeys Empoli