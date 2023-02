Fuga di monossido in un'officina a Viareggio, gravi in due

Due uomini sono rimasti intossicati da monossido di carbonio a Viareggio. Il fatto è avvenuto a Varignano in un'officina. I due sono stati portati in codice rosso in ospedale. A trovarli e a dare l'allarme la figlia del più anziano dei due, un 83enne poi trasportato all'ospedale Opa di Massa. L'altro intossicato, un 74enne, è stato prima portato al pronto soccorso del Versilia e poi trasferito nella camera iperbarica dell'ospedale di Pisa. Sul posto anche i vigili del fuoco e il personale della medicina del lavoro per gli accertamenti di rito per capire cosa abbia provocato l'intossicazione.