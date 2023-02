Giani incontra il ministro dello sport Abodi: “Voglia di collaborare, presto un bando sull'efficientamento degli impianti"

Un bando congiunto sull’efficientamento energetico per ridurre il consumo degli impianti sportivi, a partire da piscine e palazzetti dello sport. Lo ha annunciato il presidente della Toscana Eugenio Giani, dopo la visita oggi a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, sede della presidenza della giunta regionale, del ministro dello sport Andrea Abodi.

Un incontro dove presidente e ministro hanno parlato di sport di base, di sport e scuola, sport e salute, sport ed associazioni (e dunque del valore sociale dello sport), ma anche di giovani. Abodi ha infatti pure questa delega e la visita è stata l’occasione per soffermarsi sul progetto toscano Giovanisì, “modello per tutte le Regioni – dice Giani - di governance per le politiche giovanili”. Il ministro ha apprezzato l’impegno al riguardo della Toscana.

“Il ministro Abodi – commenta Giani – ha confermato il desiderio di collaborazione e sinergia con le Regioni, per quanto riguardo le opera infrastrutturali ma anche iniziative. Il primo obiettivo che ci siamo dati è l’efficientamento energetico: studieremo un bando congiunto per attivare risorse”.

“Dobbiamo agire per riconvertile gli impianti velocemente” si sofferma il ministro, che ai giornalisti che lo intervistano all’uscita da Palazzo Strozzi Sacrati parla dei Giochi della gioventù. “Torneranno a vivere – annuncia – grazie alla collaborazione con le Regioni ed altri ministeri, a partire da quello all’istruzione”.

“Vogliamo organizzarli al meglio – prosegue Giani – e questa iniziativa porterà a valorizzare anche lo sport nelle scuole, altro obiettivo che ci siamo proposti congiuntamente di perseguire”. “Ma la Regione Toscana – aggiunge - sarà al centro anche di altri eventi, come il Golden Gala a Firenze o la ristrutturazione del PalaMarmo di Carrara, struttura indoor per l’atletica capace di rivolgersi agli atleti di tutta Italia”. “Piena sintonia con il ministro e massimo impegno - conclude il presidente - anche per quanto riguarda la ristrutturazione della stadio di calcio di Firenze a Campo di Marte con i fondi Pnrr, in concorso al ruolo fondamentale svolto dal Comune, o sulla partenza nel 2024 del Tour de France da Firenze, onore per tutta la Toscana”.